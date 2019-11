Handball-Bundesliga : Rätsel nach dem Krimi: Löwen froh, THW hat „keine Ahnung“

Mannheim Das packende Handball-Spektakel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel hinterlässt bei beiden Clubs Fragezeichen. Mit dem knappen Sieg melden sich die Löwen im Meisterschaftsrennen zurück. Der THW will die Partie am liebsten schnell vergessen.

Zumindest was die Dramatik anging, hätte die Partie nicht viel mehr bieten können. Nach 20 Minuten schien eigentlich schon alles gelaufen. 13:6 hatte der THW vorne gelegen, alles lief auf den siebten Bundesliga-Erfolg in Serie hinaus. Die Löwen dagegen waren auf dem besten Weg, sich früh in der Saison endgültig aus dem Meisterschaftsrennen zu verabschieden: Sie offenbarten vor allem in der Defensive Schwächen, die eher an einen Abstiegskandidaten als an einen Titelaspiranten erinnerten. Doch dann kam die Wende. Oder wie Schmid es sagte: „Wir haben gekämpft gegen das Absaufen.“ Eine Parade des überragenden Keepers Mikael Appelgren sicherte am Ende den Sieg.