Handball-Bundesliga : Rhein-Neckar Löwen mit Neuzugang Nilsson ins Trainingslager

Mannheim Die Rhein-Neckar Löwen werden mit Neuzugang Lukas Nilsson ins Trainingslager nach Ischgl reisen.

Der Handball-Bundesligist gab bei der offiziellen Mannschaftsvorstellung in Mannheim den Transfer des schwedischen Nationalspielers bekannt und schaltete den 23 Jahre alten Rückraumspieler per Video zu. „Ich komme in einen überragenden Verein und freue mich auf die neue Saison“, sagte Nilsson, der eigentlich noch bis 2021 vertraglich an den THW Kiel gebunden war.