Regionale Teams auswärts Wittlich kassiert unnötige Auswärtsniederlage

Budenheim sorgt für das erste Ausrufezeichen in der neuen Saison und schickt den Favoriten aus der Eifel geschlagen auf den Nachhauseweg! Als „erster Gradmesser“ hatte Wittlichs Trainer Tobias Quary das Spiel seiner Mannschaft beim letztjährigen Tabellenvierten in Budenheim eingestuft und er sollte Recht behalten. Zwar kam der 3. Liga-Absteiger besser ins Spiel, führte über 1:3 (3.) bis 10:11 (19.), dann gelang den Gastgeberinnen die erste Führung beim 12:11 und folgerichtig kam die Wittlicher Auszeit. Das spielte eher den Gastgeberinnen in die Karten, die ihre Führung auf drei Tore zum 15:12 (25.) ausbauten und mit einem zwei Tore-Vorsprung in die Kabine gingen. Dabei war es vor allem Kreisläuferin Ariane Hilbig bei den Gastgeberinnen, die mit 7 Toren im ersten Spielabschnitt wesentlichen Anteil an der Führung ihres Teams hatte. Auch nach dem Wechsel hatten die Gastgeberinne die Nase zunächst vorn, führten über 19:16 (33.), dann schwächten sich die Gastgeberinnen nach einer Zeitstrafe und er Disqualifikation der ehemaligen Wittlicher Spielerin Carla Schurich selbst und das nutzten die Eifelanerinnen, um mit fünf Treffern in Folge zum 19:21 (40.) das Spiel zu drehen. Budenheim nahm die Auszeit! Die Zeitstrafe gegen Meike Frank nutzte Budenheim zu zwei schnellen Toren innerhalb von 30 Sekunden, glich zum 21:21 aus und ging sogar durch Franziska Stein in Führung. Eine weitere Zeitstrafe gegen Wittlich (Nicole Packmohr) schien den Gastgeberinnen in die Karten zu spielen, den Jona Reese brachte ihr Team mit zwei Toren zum 23:21 (44.) in Führung. Wittlich gelang es in der Folge, den Anschluss zu halten, lief aber der ein bis zwei Tore Führung der Gastgeberinnen weiter hinterher. Beim 29:27 (56.) kassierte Budenheim die nächste Zeitstrafe, und wenige Zeit später eine weitere Zeitstrafe. Nicole Packmohr traf vom Punkt zum 29:28 knapp drei Minuten vor dem Ende und jetzt war das Herzschlagfinale eingeleitet. 70 Sekunden waren noch auf der Hallenuhr zu spielen, da nahm das Budenheimer Trainergespann Diana und Marcus Quilitzsch die letzte Auszeit ihrer Mannschaft, doch Wittlich erkämpfte den Ball und nahm selbst die Auszeit 18 Sekunden vor dem Ende! Doch anstatt zumindest den Ausgleichstreffer zu erzielen, fingen sich die Gäste mit dem Schlusspfiff den entscheidenden Treffer zum 30:28 durch Jana Reese, die dem Spiel ihren Stempel im zweiten Durchgang aufdrücken konnte. „Eine extrem ärgerliche Niederlage, denn das Spiel war zu gewinnen! In der ersten Hälfte bekamen wir einfach keinen Zugriff auf die Angreiferinnen, ließen viele freie Würfe zu. Unser eigentliches Paradestück die Abwehr und das Zusammenspiel mit den Torhüterinnen hat heute nicht funktioniert, wir waren einfach zu passiv! Zudem ließen wir einige glasklare Chancen liegen und so erklärt sich der Pausenstand! Schnell habe ich nach dem Wechsel auf 5:1 Deckung umgestellt und das zahlte sich aus. Beim 19:21 war das Momentum auf unserer Seite, doch unsere Zeitstrafen brachten die Gastgeberinnen ins Spiel zurück, in dem wir in einige Situationen den Kopf verloren. In der entscheidenden Phase stimmte unsere Angriffsleistung wieder, doch es blieb die Vielzahl der ungenutzten Chancen. So haben wir Budenheim regelrecht zum Sieg eingeladen, da wir es einfach nicht schafften, den Ball im gegnerischen Netz zu versenken. Die Niederlage ändert nichts an unserem Saisonziel. Wir haben heute gesehen, wo unsere Schwächen sind und das war uns nicht unbekannt. Ich hoffe, dass dies heute ein Spiel mit „Hallo-wach“ Effekt war und wir es künftig besser machen“, so der Gästecoach Tobias Quary.