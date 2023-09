3. Spielttag RPS Oberliga Frauen Wittlich zeigt erhoffte Reaktion und feiert Kantersieg - Hunsrück HSG muss sich zuhause mit Punkt gegen Mundenheim zufrieden geben

Eine Reaktion nach dem „Schock“ der Auswärtsniederlage bei OBZ hatte Wittlichs Trainer Tobias Quary von seiner Mannschaft erwartet und die kam prompt. Gegen die bislang schlecht in die Saison gestarteten Gäste aus Mainz-Bretzenheim II, die mit einem sehr jungen, aber talentierten Team aufliefen, ließen die Gastgeberinnen von der ersten Minute keine Zweifel daran aufkommen, wer die Halle als Sieger verlassen sollte. Mit 8:1 (9.) legten die Eifelanerinnen den Grundstein für ein gutes und torreiches Spiel. Bis zur Pause fingen sich die Gäste, nutzten Nachlässigkeiten der Gastgeberinnen im Deckungsverband und konnten das Spiel in den restlichen Minuten der ersten Hälfte mit 12:8 einigermaßen ausgeglichen gestalten. Auch nach dem Wechsel komm die HSG Wittlich nicht gut ins Spiel, muss den 1:4 lauf der Gäste zum 21:13 (35.) hinnehmen, um sich dann wieder zu fangen. Ausgeglichen der Verlauf der Restspielzeit, in der Wittlich seine Führung clever verteidigte und beim 26:14 (42.) die Gäste zur Auszeit zwangen, um am Ende deutlich mit 35:17 die Halle als Sieger zu verlassen. „Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben in der Woche Wert auf die Deckung gelegt, wussten, dass wir hier eine Schippe drauflegen müssen, haben gut gearbeitet und heute die Vorgaben in die Tat umgesetzt. Der Gast stellte heute eine extrem junge Mannschaft, der das körperliche Durchsetzungsvermögen fehlte. Doch da steckt viel Potential bei den jungen Spielerinnen, die ihren Weg machen werden. Wir fanden gut ins Spiel, sielte eine aggressive Deckung und kamen zu einfachen Toren. Nach dem Wechsel fanden wir zunächst nicht die richtigen Lösungen, mussten den kleinen Lauf der Gäste wegstecken um dann wieder, gestützt durch zwei starke Torfrauen, ins unser Tempo zu finden. Am Ende wurde es deutlich“, freute sich Quary.