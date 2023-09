heimische Teams bei den Aufsteigern gefordert Maouia trifft auf bekannten Gegner in Saarbrücken - Wittlich mit langer Anreise

Ausgangslage: „Die Mannschaft der HSG Lingenfeld/Schwegenheim und das Trainerteam treten nach den letzten beiden erfolgreichen Runden in der Pfalzliga in der RPS Handballoberliga Rheinland-Pfalz / Saar an und übernehmen nach anstrengender Vorbereitung selbstbewusst diese Aufgabe. Sehr zu meiner Freude bleibt das Team der letzten Runde fast komplett zusammen. Mit unserem großen Kader von 21 Spielerinnen inklusive der Neuzugänge bzw. Reaktivierungen von Tamara, Christina, Antje, Natascha, Maike, Anne und Lena haben wir uns bestmöglich vorbereitet und die kurze Zeit effektiv und schweißtreibend genutzt. Wir werden uns an die Härte und Schnelligkeit der Oberliga gewöhnen müssen und auch die Gegner werden uns viel abverlangen. Dass dies sicherlich keine einfache Aufgabe sein wird, ist uns allen bewusst und werden versuchen als Team das Bestmögliche zu erreichen. Unsere Aufgabe wird es sein, uns mit allen Kräften und Beweglichkeit den Gegnerinnen in der Abwehr in den Weg zu stellen. Auch wollen wir das Spiel noch weiter nach vorne forcieren und den Spielaufbau in unserem Angriffsspiel druckvoller und auch energischer gestalten. Es wird wichtig sein, 60 Spielminuten mit voller Konzentration zu spielen, an die Grenze unserer Möglichkeiten zu gehen und unüberlegte Abschlüsse zu vermeiden. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Mädels vollem mit Kampfgeist reinhängen werden und mit meinem Trainer-u. Betreuer Team (Eva, Christian und Franziska) von der Bank die entsprechende Unterstützung geben können. Vor heimischem Publikum bestreiten wir, die Damen 1 der HSG Lingenfeld-Schwegenheim und deren Fan-Gemeinde zunächst noch die Spiele in Schwegenheim. In der Rückrunde hoffen wir darauf, in der renovierten und größeren Halle in Lingenfeld auf die Spielfläche gehen zu können“, hofft HSG Coach Jan Burgard. Mit einem Heimsieg gegen Wörth startete der Aufsteiger in die neue Saison, dann folgte die Heimniederlage gegen Ketsch/Friesenheim und zuletzt ein herbe Klatsche mit 32:17 in Bassenheim. Wittlich startete mit zwei Heimsiegen, musste sich aber im bislang einzigen Auswärtsspiel bei der SG OBZ geschlagen geben. Am Sonntag steht den Eifelanerinnen die fast 200 km lange Anreise nach Schwegenheim, dass in der Rheinebene zwischen der Haardt (Pfälzerwald) und der Stadt Speyer am Rhein liegt, bevor.