4. Spieltag RPS Oberliga Frauen Hunsrück HSG nimmt Auswärtshürde in Saarbrücken

Erwarteter Favoritensieg der HSG Hunsrück beim Aufsteiger in Saarbrücken! Die Mannschaft von Maouia Ben Maouia lässt in der saarländischen Landeshauptstadt nichts anbrennen uns sorgt schnell für klare Verhältnisse. Spielbestimmend waren die Hunsrückerinnen von Beginn an in Saarbrücken, übernahmen beim 2:3 (5.) die Führung, die sie über 4:7 (11) durchaus hätten höher ausbauen können. So blieben die Gastgeberinnen zunächst mit zwei bis drei Toren an den Favoritinnen dran, die sich dann aber beim 8:14 (21.) deutlich absetzten und die sechs Tore Führung mit in die Pause nahmen. Wenig fiel den Gastgeberinnen gegen die aufmerksame Deckung der Hunsrückerinnen ein! Den Start in die zweite Hälfte verschliefen die Gastgeberinnen völlig, ganz anders die Gäste: mit einem 6:0 Lauf war die Begegnung spätestens beim 13:25 (39.) entschieden und im Gefühl des sicheren Sieges schalteten die Gäste den berühmten Ganz zurück und ließen die Gastgeberinnen noch zur Ergebniskosmeitk kommen. Das ärgerte auch den Coach der Gäste, der ansonsten mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden war: „Die Abwehr hat heute das geforderte Schippchen draufgelegt und im Verbund sehr gutgestanden. Alles, was aus der Distanz kam kontrollierten wir und hatten die Kreisläuferinnen der Gastgeberinnen immer im Griff. Wir haben viel ruhiger und abgeklärter gespielt als in den ersten Spielen, doch in den letzten Minuten wurden wir zu schlampig, ließen einige freie Bälle liegen sonst hätte das Ergebnis noch viel deutlich ausgesehen. Heute konnten wir die Spielanteile der Spielerinnen gleichmäßig verteilen, hatten in Vanessa Gerken und Laura Flener zwei starken Torfrauen im Kasten“, fand HSG Coach Maouia Ben Maouia.