RPS Oberliga Frauen 2.12.23 Heimische Teams in der RPS Oberliga der Frauen sind in der Favoritenrolle

HSG Lingenfeld/Schwegenheim – HSG Hunsrück (Sonntag, 18 Uhr)

Ausgangslage: Aufatmen nach dem Heimspielsieg im Hunsrück. Die Mannschaft von Trainer Maouia Ben Maouia verschaffte sich durch den Sieg über Mainz-Bretzenheim Luft und festigt mit Platz 7 und 13:11 Punkten den Mittelfeldplatz. Immerhin vergrößert das Team den Abstand zu der Abstiegszone auf fünf Punkte. Dort muss sich Gastgeber HSG Lingenfeld/Schwegenheim langsam Sorgen machen. Die Mannschaft liegt mit 3:19 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, setzte aber mit dem unerwarteten Punktgewinn am vergangenen Wochenende in Mundenheim ein Ausrufezeichen. Die Gastgeberinnen sind Aufsteigerinnen und verfügen mit 21 Spielerinnen über einen großen Kader. „Wir werden uns an die Härte und Schnelligkeit der Oberliga gewöhnen müssen und auch die Gegner werden uns viel abverlangen. Dass dies sicherlich keine einfache Aufgabe sein wird, ist uns allen bewusst und werden versuchen als Team das Bestmögliche zu erreichen. Unsere Aufgabe wird es sein, uns mit allen Kräften und Beweglichkeit den Gegnerinnen in der Abwehr in den Weg zu stellen. Auch wollen wir das Spiel noch weiter nach vorne forcieren und den Spielaufbau in unserem Angriffsspiel druckvoller und auch energischer gestalten. Es wird wichtig sein, 60 Spielminuten mit voller Konzentration zu spielen, an die Grenze unserer Möglichkeiten zu gehen und unüberlegte Abschlüsse zu vermeiden. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Mädels vollem mit Kampfgeist reinhängen“, hatten die Verantwortlichen der Gastgeberinnen noch vor dem Saisonstart gehofft. Unterschätzen werden die Hunsrücker Wölfe die Gastgeberinnen sicher nicht.