beide heimischen Teams gewinnen ihre Heimspiele Wittlich und Hunsrück HSG setzen sich vor heimischem Publikum durch

Das Gästeteam mit ihrer Trainerin Lara Leuckefeld kam besser in die zweite Hälfte, verkürzte bis zur 39. Minute auf 16:14 und die Begegnung drohte zu kippen, als den Gästen sogar der Anschlusstreffer zum 16:15 gelang. Erst nach dem 17:16 sorgten Carolin Hahn und Melissa Gräber mit ihren Treffern wieder für einen scheinbar beruhigenden drei Tore Vorsprung zum 19:16. Doch die Gäste gaben nicht auf, kämpften sich wieder heran und glichen in der 50. Minute sogar zum 21:21 aus, folgerichtig nahm Maouia die Auszeit! Die Entscheidung fiel erst in den Schlussminuten, in denen Hanna Litzenburger, erneut die gefährlichste Angreiferin der Gastgeberin Melissa Gräber und Lisa Rolinger mit ihren Treffern die 26:23 Führung in der 57. Minute markierten, ehe Sarah Wies dann endgültig den Deckel beim 27:23 in der 58. Minute draufmachte. Am Ende ein hart erkämpfter, aber verdienter Erfolg der Hunsrückerinnen.