Hanadball Regionalliga Frauen 1. Spieltag Heimische Regionalliga Vertreterinnen starten mit Heimspielen in die neue Saison

Die vergangene Saison beendeten beide Mannschaften im Spiel gegeneinander, jetzt geht’s zum Saisonstart erneut gegeneinander! Doch die Vorzeichen haben sich zumindest, was die HSG Wittlich betrifft, verändert. Aus beruflichen und studienbedingten Gründen verlor das Team gleich drei Leistungsträgerinnen mit Nele Kappes, Annika Bach, Natasha Lerche und Torfrau Barbora Zigraiova, setzt mit DHB Auswahlspielerin Charlotte Listner, Emilia Sibi, Anna Schönhofen und Mia Plohmann auf die Jugend und baut auf die wiedergenesene Anne Krag, den bei Bina Jöhnk wird sich das Ganze wohl doch noch bis Ende des Jahres hinziehen.. Dazu kehrte Jana Clever vom TuS Daun zur ihrem Jugendverein zurück und aus der 2. Mannschaft rücken Merle Kloep und Laura Teusch in den Kader. Doch kurz vor dem Saisonstart folgte die Hiobsbotschaft bei der HSG Wittlich: Spielmacherin Niki Packmohr brach sich im Testspiel die Hand und fällt längerfristig aus. Diesen Ausfall der Leistungsträgerin kann die Mannschaft sicherlich nicht kompensieren. „Zwar ist der Heilungsverlauf gut, doch dieser Ausfall ist gerade nach den Abgängen der Leistungsträgerinnen nach der letzten Saison nicht 1:1 zu ersetzen. Das ist uns klar und auf die jüngeren Spielerinnen wird schwere Aufgabe zukommen und man muss schauen, wie sie das „lösen“. Im Training machen sie das schon richtig gut, aber wie dürfen den Druck auf die erst 16-jährigen Mädels nicht zu groß werden lassen. Bei den Gästen steht ein neues Trainergespann mit Diana und Marcus Quilitzsch in der Verantwortung, die einiges an Erfahrung in dieser Klasse haben. Es ist immer schwer den Gegner im ersten Saisonspiel einzuschätzen. Für uns wird wichtig sein, dass wir vor heimischem Publikum ein gutes Spiel machen, an unsere Leistungsgrenze gehen und im Deckungs- und Umschaltspiel einfach Gas geben“, lautet die Forderung von Wittlichs Trainer Tobias Quary. Neben dem neuen Trainerteam freut sich das Gästeteam über Neuzugänge, die das Team verstärken werden. Sarah Boidoglou von der TG Eltville, Sophia Kemmler vom HSG Wiesbaden, Sophie Hugger von der TuS Kriftel, Kira Enders (Wiedereinstieg) und Greta Bolte vom TSG Bretzenheim verstärken den Kader der Gäste. „Selbstverständlich müssen wir unsere Erwartungshaltung nach der Verletzung und den Abgängen anpassen. Doch die jungen Mädels machen das richtig gut! Wichtig wird sein, dass wir uns auf uns konzentrieren und ein gutes Spiel vor heimischem Publikum abliefern“, gibt Trainer Tobias Quary vor.