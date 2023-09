2. Spieltag RPS Oberliga Frauen HSG Wittlich und Hunsrück HSG müssen auswärts Farbe bekennen

Ausgangslage: Im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison trifft die HSG Wittlich auf die Sportfreunde in Budenheim. Ihr Auftaktspiel gegen „OBZ“ gewann das Team von Trainer Tobias Quary dank einer überzeugenden Abwehrleistung im zweiten Spielabschnitt mehr als deutlich und will auch im Auswärtsspiel weiter an der weißen Weste arbeiten. Das Spiel der Gastgeberinnen am vergangenen Wochenende in Bassenheim wurde verlegt, so dass jetzt das erste Pflichtspiel für die Budenheimerinnen ansteht. In der abgelaufenen Saison belegte die Mannschaft Platz 4 in der Tabelle und wird daher ein neuer Gradmesser für das Quary-Team werden. Die Gastgeberinnen haben sich gezielt verstärkt und im Rückraum mit Jana Reese (TV Bodenheim) und Rückkehrerin Lia Römer (zuletzt HSG Hunsrück) zwei starke Rückraumspielerinnen dazu gewonnen.