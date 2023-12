Handball Oberliga Frauen 16./17.112.23 Heimische Oberligavertreterinnen haben vor heimischen Kulissen etwas gutzumachen

RPS Oberliga Frauen

HSG Hunsrück – TSG Haßloch (Samstag, 18 Uhr, Hirtenfeldhalle Kleinich)

Ausgangslage: Auf den Tabellenvierten der Liga, die TSG Haßloch trifft das Team von Trainer Maouia Ben Maouia am letzten Spieltag des Jahres. Aus dem Hinspiel haben die Hunsrücker Wölfinnen noch eine Rechnung offen. Zum Saisonstart unterlag das Maouia Team in Haßloch mit 26:22! Dabei lieferten die HSG Spielerinnen im ersten und zu Beginn der zweiten Hälfte eine absolut desolate Angriffsleistung ab, spielten kopflos und verloren die Bälle reihenweise und so war die Begegnung beim 21:12 in der 41. Minute gelaufen. Zuletzt taten sich die Gäste schwer, kamen zu einem schwer erkämpften Sieg in Saarbrücken und mussten sich zuletzt überraschend zuhause dem VTV Mundenheim geschlagen geben. Seit vier Spieltagen in Folge ungeschlagen können die HSG Spielerinnen mit viel Selbstvertrauen in die letzte Aufgabe des Jahres gehen.

Personal: Erneut plagen sich einige Spielerinnen der HSG mit Erkältungen, die Trainingsvorbereitung läuft nicht so, wie sich das Trainer Maouia wünscht. Doch er hofft, dass er am Wochenende einen vollen und vor allem gesunden Kader aufbieten kann.

Prognose: „Revanche ist angesagt, doch wir treffen auf eine wirklich stabile Mannschaft, gegen die wir uns aber etwas einfallen lassen. Schnell schalten die Gäste von Abwehr auf Angriff um, haben kleine, wendige und vor allem schnelle Spielerinnen. Im Deckungsverband üben sie mit ihrer aggressiven Deckung Druck auf die Angreiferinnen aus. Wir müssen den Kopf behalten und mit einem kühlen Kopf unser Spiel durchziehen“, fordert der Hunsrück Trainer.