Handball Regionalliga Frauen 15.9.2024 gelungener Saisonstart für die heimischen Regionalliga-Vertreterinnen

Gespannt waren die Wittlicher Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Auftritt ihrer jungen, neuformierten Mannschaft, die zuletzt noch den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacherin Niki Packmohr zu verkraften hatten. Das dies nicht einfach werden sollte, hatte Trainer Tobias Quary bereits im Vorfeld gesagt. Doch mit zunehmender Spieldauer fanden die Eifelanerinnen zu ihrer Leistung, drehten über 7:5 (16.) das Spiel und zwangen die Gäste zur ersten Auszeit. IN dieser Phase zeigten sich Selina Teusch und Nina Czanik treffsicher! Vier Tore in Folge sorgten dann für die deutliche 11:5 (26.) Führung und diese sechs Tore Führung brachte Wittlich dann in die Kabine. Die Mannschaft von Tobias Quary kam gut aus der Kabine, zog auf 19:11 (40.) davon und jetzt nahm Quary die Auszeit. Doch die spielte eher den Gästen in die Karten, die drei Treffer erzielten und auf 19:14 (43.) schnell verkürzten. Doch dann fingen sich die Eifelanerinnen, setzten sich wieder deutlicher über 23:16 (52.) ab und zwangen so die Gäste zur Auszeit. Doch zwei Tore von Selina Teusch und Anne Krag sorgten beim 25:16 (54.) für die endgültige Entscheidung.