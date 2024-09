Handball Regionalliga Frauen 21./22.9.24 HSG Wittlich und HSG Hunsrück wollen ihre Auftaktsiege jetzt auch auswärts bestätigen

Was für ein Auftakt für die Hunsrückerinnen am vergangenen Wochenende. Zuhause konnte man in einem wahren Handballkrimi den letztjährigen Drittligisten „niederringen“ und feierte einen Einstand nach Maß, der die Eindrücke von Trainer Maouia Ben Maouia, die er aus der Vorbereitung seiner Mannschaft mitnehmen konnte, bestätigte. Für nicht wenige Trainer der Handball Regionalliga zählen die Hunsrücker Wölfe zu den Meisterschaftsanwärtern. Doch das ist ein sehr langer Weg und für Trainer Maouia Ben Maouia zählt nur „Spiel für Spiel“. Jetzt geht es nach Haßloch, zu den „Bären“, die mit einem Derbysieg in die Saison 2024/25 der Regionalliga Südwest gestartet sind. In Bellheim erkämpften sich die Haßlocherinnen mit dem 20:22 (8:11) -Sieg die ersten beiden Punkte. Nach einer langen, intensiven Vorbereitung stand für die TSG Damen am ersten Spieltag direkt und auch wie im vergangenen Jahr ein Derby an. Dieses Mal bei den Südpfalz Tigern, deren Mannschaft sich neben einem Trainerwechsel auch auf vielen weiteren Positionen gegenüber der Vorsaison verändert hatte. Bei den „Bären“ überzeugten Lucie Krein und Ina Bühl, auf die das Hunsrück Team sicher sein Augenmerk legen wird. „Nicht gut sind unsere Erinnerungen an die Gastgeberinnen, die uns in der letzten Saison gleich zweimal besiegen konnten. Doch das soll dieses Mal anders werden, obwohl es auswärts sicher noch schwerer wird. Erneut müssen wir Sonntags spielen, was für unseren gesamten Ablauf nicht so gut ist, da wir Montags bereits die nächste Trainingseinheit haben und das nach einem so schweren Spiel. Ab Donnerstag bereiten wir uns intensiv auf die Gastgeberinnen vor, die ich zu den Topfavoritinnen in der Liga zähle. Derzeit sind bei uns noch einige Spielerinnen angeschlagen oder erkältet und ich hoffe, dass sie das alles bis zum Wochenende auskuriert haben werden. In Haßloch müssen wir uns noch besser präsentieren als vergangene Woche beim Spiel gegen Marpingen/Alsweiler, wenn wir in diesem schweren Auswärtsspiel bestehen wollen“, ahnt HSG Coach Maouia Ben Maouia.