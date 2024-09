Handball Regionalliga Frauen 22.9.24 Wittlich siegt und ist nicht zufrieden - Hunsrück HSG zollt seinen personellen Problemen in Haßloch Tribut

Die HSG Wittlich hatte im ersten Auswärtsspiel der Saison erkennbare „Anlaufschwierigkeiten“ und so blieben die Gastgeberinnen, die ihr Auftaktspiel klar verloren hatten, bis 5:6 (18.) auf Augenhöhe. Die Auszeit von Trainer Tobias Quary sorgte dafür, dass seine Mannschaft sich ein drei Tore Polster bis zum 6:9 (20.) herausarbeitete, ehe die Saarländerinnen ihre Auszeit nahmen. Beide Teams taten sich im Angriff schwer und so stand es zur Pause nach einer torarmen Begegnung 9:13! Die vier Tore Führung der Eifelanerinnen verteidigte die Mannschaft bis zum 11:15 (36.), kassierte dann die Zeitstrafe und musste Saarbrücken wieder auf drei Tore herankommen lassen. Erst nach dem 13:16 (40.) gelang den Eifelanerinnen durch zwei Treffer von Helen Schieke die beruhigende fünf Tore Führung zum 13:18 (42.). In der Folge verteidigten die Eifelanerinnen ihren Vorsprung über 18:26 (56.) und kamen am Ende zu einem klaren Auswärtssieg, der dennoch keine Zufriedenheit aufkommen lässt: