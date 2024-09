Handball Regionalliga Frauen 28./29. 9.24 Hunsrück-Team muss zum nächsten schweren Auswärtsspiel - Wittlich erwartet mit den Moskitos aus Marpingen-Alsweiler einen angeschlagenen Gegner

Nach dem schweren Auswärtsspiel in Haßloch am vergangenen Sonntag wartet auf das Team von Trainer Maouia Ben Maouia gleich der nächste schwere „Brocken“. Erneut geht es für die Hunsrückerinnen zu einem Auswärtsspiel, dieses Mal zu den Südpfalz Tigern nach Bellheim, mit ihrem neuen Trainergespann Akin Calisir und Co-Trainerin Julia Sefrin Mit lediglich zwei Toren mussten sich die Gastgeberinnen im Auftaktspiel dem letzten Gegner der Hunsrückerinnen, der TSG Haßloch geschlagen geben und letztes Wochenende entführten die Südpfalz Tiger beide Punkte aus dem Hunsrück vom Aufsteiger und Lokalrivalen, HSV Sobernheim. Mit 2:2 Punkten führen die Gastgeberinnen das Mittelfeld der Tabelle an! „Nicht schön, aber selten“ – mit diesen Worten entlässt Trainer Akin Calisir am vergangenen Samstagabend die Südpfalz Tiger vom Spielfeld und fasst damit die 60 Spielminuten ziemlich gut zusammen. „In den ersten dreißig Minuten zeigten beide Mannschaften ein recht ausgeglichenes Duell. Technische Fehler und phasenweise zu wenig Aggressivität in der Abwehr führten dazu, dass man sich zur Halbzeit hin keinen deutlichen Vorsprung gegen das Team aus Bad Sobernheim erarbeiten konnte (13:15). Durch das Angriffsspiel mit zwei Kreisläuferinnen und eine deutlich kompaktere Abwehr erkämpften sich die Südpfalztigerladies nun in der zweiten Halbzeit nach und nach einen wichtige Tordistanz – in der 44. Minute sorgten Luisa Jenne und Larissa Freund für eine souveräne Sieben-Tore-Führung. Damit hätte man den Sieg nun schon frühzeitig beschließen können, jedoch sah es in den letzten 15 Minuten kurz danach aus, als könnten die Damen aus Bad Sobernheim den Spielstand vielleicht noch einmal drehen. Das ließ die Mannschaft um Trainer Akin Calisir aber nicht zu und sicherte sich am Ende mit dem 24-28-Auswärtssieg die ersten beiden Punkte auf dem Tabellenkonto. Insgesamt zeigten vor allem Luisa Jenne, Annalena Seibel und Larissa Freund mit insgesamt 19 Toren eine hohe Treffsicherheit vor dem gegnerischen Tor“, berichten die Gastgeberinnen.