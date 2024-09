Handball Regionalliga Frauen 28.9.24 Schwarzes Wochenende für die heimischen Regionalliga-Vertreterinnen

Nicht gut standen die Vorzeichen für das Hunsrück Team!. Mit Vanessa Gerken im Tor und Melisa Gräber sowie Laura Schug fielen gleich drei wichtige Stützen im HSG Spiel für das nächste schwere Auswärtsspiel in Bellheim aus. Hier trafen die Hunsrücker Wölfe auf das Spitzenteam der Südpfalz Tiger. Doch das Team von Trainer Maouia Ben Maouia überraschte mit der schnellen 0:3 Führung, für die allein Neuzugang Emma Lesch verantwortlich zeichnete. Dan riß der Faden bei den Hunsrückerinnen völlig, die Gastgeberinnen sorgten mit acht Toren in Folge für die 8:3 (13.) Führung und die Auszeit von Maouia. Zumindest der Lauf der Gastgeberinnen war jetzt gebremst, doch die Hunsrückerinnen liefen jetzt dem fünf Tore Vorsprung der Hausherrinnen hinterher, die über 12:7 (18.) das Spiel kontrollierten. In der Folge war es erneut Emma Lesch, die wesentlichen Anteil daran hatte, dass ihre Mannschaft beim 12:10 (23.) scheinbar wieder ins Spiel zurückfand. Die Auszeit der Gastgeberinnen beendete nicht nur die Aufholjagd des Maouia-Teams, sondern die Mannschaft legte bis zur Pause erneut mit 5:0 einen Lauf hin, ließ dabei acht Minuten vor dem Wechsel keinen gegnerischen Treffer mehr zu und hatte das Spiel zur Pause beim 17:10 vorentschieden. Kontinuierlich bauten die Gastgeberinnen ihre Führung nach dem Wechsel aus, zogen über 23:13 (41.) und 29:18 (53.) dem ungefährdeten Sieg entgegen. Maouia versuchte noch einmal mit der Auszeit seiner Mannschaft die nötige Ruhe zu geben, doch am Ende musste man sich in dieser Höhe sicher nicht erwartet mit 33:20 geschlagen geben.