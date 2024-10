Handball Regionalliga Frauen 5./6. Oktober 2024 Heimische Teams vor nächsten schweren Spielen

Nach der Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Drittligaabsteiger Marpingen-Alsweiler führt die Fahrt des Teams der HSG Wittlich mit Trainer Tobias Quary am Sonntag zu den „Bären“ nach Haßloch. Dort wartet mit den Gastgeberinnen ein Team, dass im letzten Jahr die Saison auf Platz 3 beendete und auch in diesem Jahr sicher wieder vorne mitspielen wird. Das zeigen bereits jetzt die erzielten Ergebnisse. Vergangenes Wochenende mussten sich die Gastgeberinnen in Budenheim geschlagen geben und so ist „Wunden lecken“ auf beiden Seiten angesagt. Zu viele technische Fehler und eine inkonsequente Abwehrleistung kosteten der Mannschaft von Trainer Benedikt Hettich die beiden Punkte in Budenheim. Mit jeweils einer Niederlage stehen die Teams derzeit punktgleich in der Tabelle dar und es sollte nur die Mannschaft den Anschluss an Budenheim halten können, die das Spiel am Sonntagmittag gewinnt. Die Gäste aus Wittlich hadern seit dem Saisonstart mit ihren Abschlüssen. Spielerisch und kämpferisch hat Trainer Tobias Quary seinem Team nichts vorzuwerfen. Auch das Tempospiel stimmt, einzig, die gut herausgespielten Chancen werden nicht im gegnerischen Kasten untergebracht. Geschuldet ist dies sicher auch der der Unerfahrenheit des Großteils der Mannschaft, in der aktuell Michelle Meier wohl noch einige Wochen krankheitsbedingt fehlt. Spielmacherin Nike Packmohr ist nach ihrem Handbruch noch nicht voll belast- und einsetzbar, wird aber mehr Spielzeit haben als zuletzt gegen Marpingen. Nina Czanik ist wieder von ihrem Einsatz bei der Nationalmannschaft zurück und wird spielen, ob Charlotte Listner eingesetzt wird oder bei der B-Jugend aufläuft, entscheidet sich im Laufe der Woche. „Niki ist wieder im Training und es sieht gut aus. Bei Michele müssen wir noch Geduld haben, das zieht sich noch über einige Zeit, doch wir hoffen, dass sie bald wieder zurück ist. Es wird extrem schwer und ich rechne Haßloch trotz der Niederlage zu den Topteams der Liga, die sich auf der Torhüter Position gezielt verstärkt haben. Letztes Jahr haben wir uns dort unter Wert verkauft und das wollen wir jetzt besser machen. Die Gastgeberinnen spielen eine aggressive, aber faire Abwehr und darauf stellen wir uns ein. Ich rechne mit einem extrem schnellen Spiel von beiden Seiten und wir müssen das richtige Maß finden und konsequenter mit unseren Chancen umgehen. Wenn uns das gelingt, müssen wir sehen, was möglich ist. Auf jeden Fall können wir nach dem Marpinger Spiel ohne jeden Druck aufspielen, wollen aber ein gutes Spiel abliefern“, verspricht Wittlichs Trainer Tobias Quary.