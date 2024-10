Handball Regionalliga Frauen 6.10.24 HSG Hunsrück meldet sich mit wichtigem Heimsieg zurück - Wittlich muss nächste bittere Niederlage verkraften

Was für ein Auftritt der Hunsrücker Wölfinnen! Am Ende feierten die Gastgeberinnen den in dieser Höhe nicht erwarteten Heimspielerfolg, mit dem die Mannschaft in die Erfolgsspurt zurückkehrt! Mit den Sportfreunden aus Budenheim stellte sich das nächste Topteam der Liga den Hunsrücker Wölfinnen, die ein schweres Auftaktprogramm in die Liga zu absolvieren haben. Auf den Einsatz der erkrankten Leistungsträgerin Melissa Gräber hatte Hunsrück Coach Maouia Ben Maouia lange gehofft und sie konnte spielen. Wie wichtig Gräber für ihr Team ist, zeigte sich schon in den Anfangsminuten, in denen sie mit ihren Treffern für die 4:3 (6.) Führung der Gastgeberinnen sorgte. Doch dann schien der Favorit aus Budenheim seiner Rolle gerecht zu werden, erzielte drei Treffer in Folge zum 4:6 (8.), ehe Jule Kappes mit ihren Toren wieder für den Ausgleich sorgte. Es blieb in der Folge eine völlig ausgeglichen geführte Begegnung, in der die Gäste immer wieder ein bis zwei Tore vorlegten, ehe Jule Kappes in der 21. Minute nicht nur für die Hunsrücker Führung zum 12:11 sorgte, sondern auch für die Auszeit bei den Gästen. Doch der Lauf der Hunsrückerinnen, angetrieben von ihren Fans, mit zwei Treffern in Folge durch Emma Lesch und Nina Lammersmann sorgte für die 14:11 (24.) Führung. Die Mannschaft verteidigte jetzt ihre zwei bis drei Tore Führung über 16:13 (27.) und nach der Auszeit von Maouia beim 16:14 (28.), brachte die HSG eine drei Tore Führung in die Kabine, an der vor allem Melissa Gräber (6) und Jule Kappes (5) wesentlich Anteil mit ihren Treffern hatten. Gräber und Kappes sorgten dann gleich nach dem Wiederanpfiff beim 20:15 (33.) für die erste klare Führung der Hunsrückerinnen, die jetzt wie befreit aufspielten. Die Gäste aus Budenheim versuchten beim 23:16 (36.) den Lauf der Gastgeberinnen zu stoppen, die aber jetzt ihre 7 Tore Führung geschickt bis 30:23 (49.) verteidigten. Es war jetzt ein offener Schlagabtausch und das spielte dem Maouia Team in die Karten! Bis 36:28 (55.) baute die Mannschaft ihre Führung jetzt aus, hatten das Spiel damit frühzeitig entschieden. Der Rest war Ergebniskosmetik!