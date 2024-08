Handball Regionalliga Frauen HSG Hunsrück es läuft rund bei den Damen der HSG Hunsrück

Am Sonntag stand dann in Marpingen ein Vierer-Turnier an, bei dem Thorsten Neuls das Coaching für den erkrankten Trainer Maouia Ben Maouia übernommen hatte. Gegen die Teams der Gastgeberinnen, die in der ersten Hälfte ihre zweite und in der zweiten Hälfte jeweils ihre erste Mannschaft spielen ließen, das Team der DJK Oberthal und den französischen Vertreter aus Yutz zeigten sich die Hunsrücker topmotiviert, setzten sich in den jeweils 2 x 20 Minuten zunächst gegen Oberthal ungefährdet mit 26:13 durch, erwischten gegen Marpingen II erneut einen sehr guten Start, mussten dann aber in der zweiten Hälfte gegen die 1. Mannschaft der Gastgeberinnen die Abwehr umstellen. „Gegen Oberthal haben wir schon gesehen, dass unsere unterschiedlichen Formationen, die wir gespielt haben, passten. Gegen Marpingen II legten wir dank einer starken Abwehrleitung gleich auf 5:0 vor, kamen immer wieder über die zweite Welle zum Erfolg. Nach dem Wechsel stellten wir uns auf die quirlige und schnelle Marpinger Mannschaft ein, brachten aber am Ende den klaren Sieg über die Zeit. Auch gegen Yutz, das uns körperlich weit überlegen war, stand unsere Abwehr sehr stark. Wir teilten uns die Kräfte gut ein und kamen kurz vor Spielende zum verdienten Remis. Es hat richtig Spaß gemacht mit den Mädels“, freute sich „Aushilfscoach“ Thorsten Neuls, der für den erkrankten Maouia Ben Maouia auf der Trainerbank saß.