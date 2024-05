Handball Regionalliga Frauen HSG Wittlich Zwei Eigengewächse verstärken Regionalliga-Kader der HSG Wittlich

Auch Laura Teusch war studienbedingt zuvor etwas kürzergetreten, greift nun aber wieder an: „Nach dem Abschluss meines Masterstudiums in Psychologie möchte ich mich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen. Ich sehe das als Chance mich persönlich sowie handballerisch weiterentwickeln zu können.“ Für Tobias Quary genau die richtige Entscheidung: „Auch Laura hat uns in schwierigen Personalsituationen in der Vergangenheit stets unterstützt und sich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft gestellt. Daher war es für mich selbstverständlich, Lauras Wunsch nach einer neuen sportlichen Herausforderung zu unterstützen. Sie wird die gesamte Vorbereitung bei uns absolvieren, und wir werden sie bei ihrer Anpassung an das Niveau der Regionalliga nach Kräften unterstützen.“