Handball Regionalliga Frauen Die HSG-Nachwuchsspielerinnen Charlotte Listner, Emilia Sibi, Anna Schönhofen und Mia Plohmann verstärken künftig auch die von Tobias Quary trainierte erste Wittlicher Frauenmannschaft

HSG Wittlich baut vier weitere Talente in den Seniorenbereich ein

Auch in Zukunft setzt die HSG Wittlich im leistungssportlichen Seniorenbereich auf Eigengewächse. In der kommenden Saison werden vier weitere Jugendspielerinnen an die erste Frauenmannschaft herangeführt. „Die Talentförderung der letzten Jahre im weiblichen Jugendhandball im Rheinland hat erfreuliche Früchte getragen, wie die steigende Anzahl an Spielerinnen aus unserer Region im RLP-Kader zeigt, die sich dort mit starken Leistungen präsentieren“, sagt Tobias Quary, der sowohl die erste HSG-Frauenmannschaft in der Regionalliga Südwest als auch die erfolgreiche B-Jugend trainiert, die gerade um die Qualifikation zur neuen B-Jugend-Bundesliga kämpft (siehe unten).

Anna Schönhofen, Emilia Sibi, Mia Plohmann und DHB-Auswahlspielerin Charlotte Listner werden daher bei den Frauen kontinuierlich mittrainieren und auch erste Schritte in den Spielen machen – Schönhofen, Sibi und Listner sind zudem Leistungsträgerinnen in der Rheinland-Pfalz-Auswahl. „Wir sind fest entschlossen, unseren vielversprechenden Nachwuchstalenten die Möglichkeit zu bieten, sich im leistungsorientierten Damenbereich weiterzuentwickeln und zu etablieren. Unser Ziel ist es, eine nachhaltige Struktur zu schaffen, indem wir junge Leistungssportlerinnen ausbilden und nahtlos in den Seniorenbereich integrieren“, sagt Quary. „Die HSG macht seit über 20 Jahren sehr gute Erfahrungen damit, junge Spieler und Spielerinnen in den Seniorenbereich zu integrieren, und ihnen frühzeitig Spielpraxis zu verschaffen, was ja auch ganz im Sinne des DHB ist. Auch bei diesem Quartett bin ich sicher, dass uns das gelingen wird“, sagt der HSG-Vorsitzende Axel Weinand.