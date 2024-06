Handball Regionalliga Frauen Saisonvorbereitung HSG Hunsrück blickt in der Saisonvorbereitung schon auf das schwere Auftaktprogramm

„Wir haben einige Einheiten vor dem Felke-Turnier gemacht, um die Spielerinnen nicht unvorbereitet in dieses Turnier gehen zu lassen. Es folgte dann eine Pause, ehe wir richtig losgelegt haben. Trainiert wird derzeit mindestens dreimal, dazu kommt gelegentlich eine vierte Einheit. „Leider haben wir es noch nicht geschafft, Trainingsspiele zu machen, da wir einfach keine Gegnerinnen gefunden haben. Doch jetzt geht es los: am Freitag, 28.6. spielen wir in Oberthal, am Samstag, 6. Juli um 16 Uhr gegen die HSG Rodgau-Nieder-Roden, am Freitag, 19.7. um 19.30 Uhr gegen die TSG Mainz/Bretzenheim, und am Sonntag, 21. Juli um 13 Uhr gegen die HSG Nahe-Glan. Diese terminierten Spiele finden alle in der Hirtenfeldhalle statt. In Eddersheim werden wir an einem Turnier Teilnehmen, bei dem gute Teams wie Mainz II, TV Budenheim, TSV Leigestern dabei sind, dazu spielen wir beim Turnier in Marpingen und weitere Termine sind in Planung“, verrät Maouia.