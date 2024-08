Handball Regionalligist HSG Wittlich im Trainingslager beim TSG Leihgestern Wittlich verliert mit Torfrau Barbora Zigraiova weitere wichtige Leistungsträgerin

„Wir haben eine intensive Vorbereitung, in die Mädels aus ihrer Komfortzone raus mussten und jetzt schon mehr Einheiten absolviert haben als im Vergleich zu den letzten Saisons. Das ist auch nötig, denn wir haben ja einige qualitativ hochwertige Abgänge zu verkraften, mussten neue, junge Spielerinnen integrieren, die aber in der Vorbereitung schon Akzente setzen konnten und sich toll ins Mannschaftsgefüge einpassen. Unser Spielsystem stellen wir um und das klappt prima. Alle ziehen voll mit und es läuft super. Bislang haben wir keine Langzeitverletzten, gehen noch vorsichtig mit Bina Jöhnk um, die wir nach Rücksprache mit den Ärzten weiter vorsichtig in den Wettkampf zurückführen werden. Nina Czanik ist nach längerer Krankheit wieder voll dabei und greift ins Geschehen ein. Auch Anne Keil ist nach ihrer schweren Verletzung wieder zurück.