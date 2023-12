Handball RPS Oberliga Frauen 09/10.12.23 Beginn der Rückrunde: beide heimische Teams müssen auswärts ran

Prognose: „Wir werden versuchen in der Abwehr weniger Gegentore zu kassieren als im Hinspiel. Das ist das erklärte Ziel. Daneben wollen wir im Blick behalten, dass wir einige neue Varianten ausprobieren wollen. Das wird aber nur möglich sein, wenn wir von Beginn an die Sache klar bestimmen und in der zweiten Hälfte dann experimentieren können. Letzte Woche hat sich schon gezeigt, dass wir mit unseren neuen Varianten auf dem Feld und den neuen Konstellationen auf einem guten Weg sind. Es ist eine machbare Aufgabe für uns, doch es wird kein Selbstläufer, Gerade in der Anfangsphase müssen wir etwas tun und das Spiel von Beginn an bestimmen. Leider verläuft die Vorbereitung auf das Spiel alles andere als gut. Am Montag fiel das Training aus Witterungsgründen aus, am Donnerstag hoffen wir mit der kompletten Kapelle die richtige Vorbereitung zu haben. Doch dafür müssen Leistungsträgerinnen wir Melissa Gräber wieder fit sein“, weiß Maouia Ben Maouia.