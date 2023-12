Handball RPS Oberliga Frauen 09./10.12.23 Wichtiger Auswärtssieg für HSG Wittlich in Bellheim

Als Niki Packmohr gleich nach dem Wiederanpfiff sogar der Treffer zum 10:15 (32.) gelang, deutete vieles darauf hin, dass Wittlich die Begegnung jetzt kontrollieren würde. Bis 15:17 (39.) kämpften sich die Gastgeberinnen wieder heran, mussten dann innerhalb weniger Sekunden zwei Zeitstrafen einstecken, doch Wittlich verpasste es jetzt, den Sack früh zuzumachen. Zwar gelang Carolin Ambros der 15:18 Führungstreffer, doch dann scheiterte Annika Bach per Siebenmeter und so blieb die Begegnung bis 16:18 (43.) eng. Meike Frank mit zwei Treffern in Folge stellte dann den beruhigenden vier Tore Vorsprung (45.) her. Der Auszeit der Gastgeberinnen beim 17:20 (47.) folgte erneut der Anschlusstreffer zum 18:20 und jetzt war es an Quary, die Auszeit (49.) zu nehmen und die hatte jetzt Signalwirkung.