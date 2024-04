Handball RPS Oberliga Frauen 13.4.2024 Hunsrückerinnen können am Ende auf Platz 4 abschließen - Wittlich verabschiedet sich vor heimischer Kulisse

Ausgangslage: Auch für die HSG Wittich endet am Samstagabend vor heimischer Kulisse die diesjährige Oberligasaison, die für die Mannschaft des neuen Trainers Tobias Quary mit der Vizemeisterschaft enden wird. Das große Ziel, die Meisterschaft zu erringen und damit die Chance zu bekommen, an den Play-offs zur 3. Liga teilzunehmen blieb dem Team aus der Eifel in dieser Saison versagt. Bereits in der frühen Saisonphase hatten die Eifelanerinnen großes Verletzungspech und mussten nach den Niederlagen in Budenheim und in Haßloch dem Tabellenführer Ketsch/Friesenheim II „hinterherhecheln“, schafften sich dann mit dem fulminanten Heimsieg über den bereits jetzt feststehenden Meister aus Ketsch/Friesenheim II eine neue gute Ausgangsposition, die aber dann im Rückspiel bei der klaren Auswärtsniederlage Mitte März endgültig dahin war. „Unser Saisonziel Meisterschaft haben wir nicht erreicht und daran werden wir uns auch messen müssen“, gibt Quary zu, der auch im kommenden Jahr die Verantwortung für das RPS Oberligateam in Wittlich trägt. Im letzten Heimspiel der Saison trifft die Mannschaft jetzt auf den Tabellenzehnten aus Bodenheim/Gonsenheim/Schott, den man Anfang Dezember in eigener Halle deutlich mit 10 Toren schlagen konnte. So geht die Mannschaft im Rückspiel auch als klarer Favorit ins Spiel, will den vielen Fans noch einmal ein attraktives Spiel zeigen und sich mit einem Sieg aus der Saison verabschieden.