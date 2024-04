Handball RPS Oberliga Frauen 13.4.24 Heimspielerfolg zum Abschluss bei Hunsrück HSG

„Es war schon durch die Verabschiedung unserer wichtigen Spielerinnen und Thorsten ein emotionales Spiel! Wir sind am Ende der Saison angekommen, aber auch am Ende mit den Nerven! Wir sind froh, diese Saison positiv beendet zu haben. Bei beiden Mannschaft war erkennbar, dass die letzte Spannung fehlte. Wir hielten den Abstand lange konstant, mussten den Gast aber noch einmal kommen lassen. Am Ende wurde es aber der verdiente und klare Heimspielerfolg, mit dem wir uns jetzt in die Pause verabschieden. Anfang Juni starten wir wohl in die Vorbereitung auf die neue Saison“, verrät Maouia.