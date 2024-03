Handball RPS Oberliga Frauen 16./17. März 2024 Fällt die Meisterschaftsentscheidung schon am Samstag? - Wittlich beim Tabellenführer Ketsch/Friesenheim II unter Zugzwang

Was wäre, wenn? Diese Frage werden sich Trainer und Spielerinnen der HSG Wittlich nach dem Hinspielerfolg über die FSG Ketsch/Friesenheim II nach dem 28:24 Hinspielerfolg Mitte November gestellt haben. Bis dahin hatten die Eifelanerinnen ihre beiden einzigen Saisonniederlagen zu verkraften. In Budenheim Mitte September und in Haßloch Mitte Oktober verlor das Team von Trainer Tobias Quary unerwartet seine Spiele, überzeugte dann mit den Leistungen vor allem gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Ketsch/Friesenheim II und eilte ab diesem Zeitpunkt von Sieg zu Sieg. Bedingt durch die beiden bisherigen Niederlagen ist jedoch klar: Die HSG Wittlich steht in Friesenheim unter Druck, muss das Spiel gewinnen, um weiter im Rennen um die Meisterschaft zu bleiben. Sollten die Gastgeberinnen die Begegnung gewinnen, dürfte die Entscheidung gefallen zu sein. Bei einem Wittlicher Sieg hat das Eifel-Team mit dem Rheinland-Derby gegen Bassenheim (Tabellensiebter), in Saarbrücken (Tabellenelfter) und zuhause gegen Bodenheim (Tabellenzehnter) sicherlich ein leichteres Restprogramm mit drei Spielen vor der Brust als der momentane Tabellenführer. Ketsch/Friesenheim II muss nach dem Wittlicher Spiel noch vier Spiele absolvieren. trifft zunächst auf die FSG Bodenheim (Tabellenzehnter), die Südpfalz Tiger (Tabellensechster) und am letzten Spieltags Wochenende freitags in Wörth auf den Tabellenletzten und sonntags zuhause auf Budenheim den Tabellenvierten. Mit einem Sieg in Friesenheim könnte sich das Team von Trainer Tobias Quary aber das Tor zur Meisterschaft weit aufstoßen, hätte es dann selbst in der Hand, den Titel nach zwei gewonnenen Vergleichen gegen Ketsch/Friesenheim II für sich zu entscheiden und den Titel einzufahren. Genügend Selbstbewusstsein haben die Eifelanerinnen in dieser Saison getankt und gehen fokussiert die Aufgabe in Friesenheim an. So schonten die HSG Verantwortlichen letzte Woche die „kränkelnde“ Leistungsträgerin Niki Packmohr, um kein Risiko für das „Spiel der Spiele“ einzugehen.