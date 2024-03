Handball RPS Oberliga Frauen 16./17. März 2024 Bittere Niederlage für HSG Wittlich im Spitzenspiel - Hunsrückerinnen zeigen Charakter und Kampfgeist

„Zwei unterschiedliche Hälften prägten das Spiel, in das wir schläfrig gestartet sind und nicht zu unserem Spiel fanden. Wir hatten so ein richtiges Tief, da auch die Abwehr zu nachlässig war und wir auch zu langsam von Angriff auf Abwehr umschalteten. So kamen die Gastgeberinnen zu einfachen Toren, da wir auch technische Fehler machten. Nach dem Wechsel hat sich endlich unsere Abwehr so richtig reingehangen, war viel aufmerksamer und auch im Tor steigerte sich Vanessa Gerken. Im Angriff schlossen wir jetzt sicher ab und reduzierten unsere technische Fehler. Trotz der Manndeckungen gegen uns, haben wir jetzt den Gegner beherrscht und uns die Führung verdient. Es war kein einfaches Spiel in einer ausgeglichen geführten Begegnung, bei der spielerisch eine „dezente“ Leistung abriefen, bei weitem nicht so wie in den letzten Spielen. Doch die Mannschaft hat Charakter gezeigt, wollte das Spiel unbedingt gewinne. Melissa hat gerade in der zweiten Halbzeit überragend gespielt und Verantwortung übernommen, dazu eine starke Vanessa Gerken im Tor“, lobte Maouia.