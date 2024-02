Handball RPS Oberliga Frauen 17./18.2.2024 Wittlich hat Rechnung aus dem Hinspiel offen und Hunsrück HSG reist zum Tabellenführer

RPS Oberliga Frauen

HSG Wittlich - TSG Haßloch (Samstag, 20 Uhr, Berufsbildende Schule)

Ausgangslage: Noch eine Rechnung aus der Hinrunde hat die HSG Wittlich am Samstagabend gegen die TSG Haßloch offen. Mit 22:18 kassierte das Team von Trainer Tobias Quary in der Hinrunde eine von zwei Niederlagen in der bisherigen Serie! Dabei taten sich die Eifelanerinnen gegen eine hoch verteidigende TSG Abwehr sehr schwer, fanden nicht in ihre Gegenstoßspiel und hatten viele technische Fehler. Das will die Mannschaft am Samstagabend deutlich besser machen und mit einem Sieg den Meisterschaftskampf weiter offenhalten. Haßloch liegt auf Platz 3 der Tabelle und wird sicher ein Gegner sein, der die Eifelanerinnen mehr fordert als die Mannschaften zuletzt.