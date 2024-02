Handball RPS Oberliga Frauen 17./18.2.2024 Souveräner Auftritt der Wittlicher Mannschaft gegen die TSG Haßloch im Spitzenspiel

Eine Rechnung aus dem Hinspiel hatte die HSG Wittlich gegen das Spitzenteam aus Haßloch noch offen und die beglich die Mannschaft von Trainer Tobias Quary in beeindruckender Manier vor 300 begeisterten Zuschauern in der Halle der Berufsbildenden Schule. Wittlich musste ersatzgeschwächt antreten, verzichtete weiterhin auf die angeschlagenen Zoe Eiden und Nina Czanik und konnten im Tor nur Stammtorhüterin Alex Irmgartz aufbieten, da Barbora Zigraiova aufgrund ihrer Verletzung geschont wurde. Die Teams zeigten eine ausgeglichene Anfangsphase, nach der es den Eifelanerinnen gelang, sich beim 9:6 (20.) mit drei Toren abzusetzen und jetzt mussten Haßloch die Auszeit nehmen. Die Führung baute das Quary Team über 13:8 (26.) weiter aus und ging mit einer klaren sieben Tore Führung in die Kabine. Die deutliche Führung kontrollierte die Mannschaft über 19:12 (37.). Die Auszeit der Gäste beim 22:13 (47.) konnte den Lauf des Quary Teams nicht stoppen, das jetzt über 26:13 (52.) das Spiel souverän bestimmte und am Ende den ungefährdeten und beeindruckenden Erfolg einfuhr. Vor allem gegen die aufmerksame Wittlicher Deckung fanden die Gäste keine Mittel mehr und kamen so nur noch zu sechs Toren! Und so zeigte sich Wittlichs Coach Tobias Quary „fast“ zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Bis auf die Anfangsphase haben wir das heute sehr souverän gelöst, hatten eine gute Abwehr und eine starke Alex Irmgartz im Tor. Aggressiv und aktiv haben wir heute verteidigt, mit hoher Laufbereitschaft und auch im Angriff fanden wir bessere Lösungen als im Hinspiel, obwohl die Gäste mit der gleichen Deckungsvariante wie im Hinspiel agierten. Im ersten Spielabschnitt haben wir uns nur ganz wenig technische Fehler geleistet. Nach dem Wechsel nahmen die technischen Fehler dann doch zu, doch am Ende bleibt ein super Auftritt der Mannschaft“, freute sich der HSG Coach.