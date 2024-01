Handball RPS Oberliga Frauen 20./21.1.2024 Wittlich wird Favoritenrolle in Bretzenheim gerecht

Das Team der HSG Wittlich bleibt härtester Verfolger der HSG Ketsch/Friesenheim II. Start-Ziel Sieg für die HSG Wittlich, die damit ihrer Favoritenrolle gerecht wurde! Das Team von Trainer Tobias Quary nimmt souverän die Auswärtshürde in Bretzenheim. Dabei führten die Gäste aus der Eifel von Beginn an, wenn auch denkbar knapp. Nele Kappes eröffnete den Torreigen für die Gäste, die einen ein bis zwei Tore Vorsprung über 2:4 (8.) bis 7:9 (17.) verteidigten. Michelle Meier sorgte mit ihrem Siebenmeter-Treffer zum 7:10 (19.) für die erste drei Tore Führung, die bis zur Pause sogar auf 12:16 ausgebaute werden konnte. Die Gastgeberinnen blieben auch nach dem Wechsel dran, verkürzten nach der Wittlicher Auszeit beim 16:19 sogar auf 17:19 (44.), doch dann sorgten Natasha Lerche, Helen Schieke und Selina Teusch für den klaren fünf Tore Vorsprung beim 17:22 (49.) und beim 18:24 (51.) durch Carolin Ambros war der Deckel früh drauf. Am Ende stand ein verdienter und klarer 22:29 Erfolg für die Eifelanerinnen auf der Anzeigetafel. „Kompliment an die Mannschaft, das haben wir heute stabil runtergespielt! In der entscheidenden Phase des Spiels waren wir die stärkere Mannschaft, obwohl es handballerisch heute nicht das beste Spiel war. Bretzenheim zeigte sich gegenüber dem Hinspiel deutlich verbessert. Heute hatten wir im Angriff keinen glücklichen Tag, taten uns gegen die offensive 6:0 Deckung der Gastgeberinnen schwer, die auch immer wieder die Ballwege geschickt zustellten. In der zweiten Hälfte blieben wir souverän, hatten erneut eine bärenstarke Alex im Tor und es zeigte sich, dass wir viel mehr Stabilität in der Mannschaft haben, auch wenn es mal nicht so gut läuft“, meint Wittlichs Coach Quary.