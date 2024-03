Handball RPS Oberliga Frauen 23./24.3.2024 Wie hat die HSG Wittlich die Niederlage beim Tabellenführer in Ketsch/Friesenheim II verkraftet? - Hunsrück HSG kann aus eigener Kraft noch Platz vier erreichen

Ausgangslage: Wie hat die HSG Wittlich die deutliche Niederlage im Titelkampf bei der HSG Ketsch/Friesenheim II verkraftet? Überraschend klar musste sich die Mannschaft von Trainer Tobias Quary am letzten Wochenende im wohl entscheidenden Spiel um den Titel geschlagen geben, hat jetzt noch drei Saisonspiel und das Final-Four Turnier an Ostern „vor der Brust“ und man darf gespannt sein, wie die Mannschaft in diesen Spielen auftritt. In der Liga dürfte dem Quary-Team der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen sein, da die Aufgaben in Bassenheim, beim Tabellenelften in Saarbrücken und zuhause im letzten Saisonspiel gegen den Tabellenzehnten aus Bodenheim/Gonsenheim/Schott durchaus so machbar sind, dass zumindest ein Punkt aus den Spielen eingefahren wird, um die Vizemeisterschaft zu sichern. Die könnte sich die Mannschaft schon am Samstagabend im Rheinland-Derby bei Bassenheim sichern. Das Hinspiel gewannen die Eifelanerinnen Mitte November mit 25:19, treffen dabei auf eine Gastgeberin, die zuletzt zuhause immer gewinnen konnte und derzeit auf Platz 7 der Tabelle liegt. Allerdings hat eine Krankheitswelle die Bassenheimerinnen erfasst und so musste das Spiel am vergangenen Wochenende in Saarbrücken kampflos abgesagt werden.