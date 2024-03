Handball RPS Oberliga Frauen 23.3.24 Wittlich zeigt mit Kantersieg in Bassenheim die erhoffte Reaktion und Hunsrück HSG mit „last second“ Sieg im Rennen um Platz 4

Hellwach kamen die Gäste aus der Kabine, schraubten die Führung mit vier Treffern in Folge auf 7:21 (36.) und weiterhin fanden die Bassenheimer Angreiferinnen keine Lösungen gegen eine schnellbeinige und aggressive Wittlicher Deckung. Selbst in Unterzahl gelang der HSG jetzt der Torerfolg und über 9:27 (44.) deutete sich ein Debakel für den Rheinlandvertreter aus Bassenheim an. Beim 12:29 (50.) nahm Quary nochmals die Auszeit, das Spiel war längst entschieden. Als Natasha Lerche mit ihrem Treffer für die erste 20-Tore-Führung beim 13:33 (54.) erzielte, war der Klassenunterschied an diesem Tage deutlich erkennbar. Am Ende stand en klarer 14:37 Auswärtserfolg der Wittlicherinnen an der Anzeigetafel, mit dem sich die Mannschaft so richtig den Frust von der Seele gespielt haben schien.