Handball RPS Oberliga Frauen 24./25.2.24 Wittlich mit wichtigen Auswärtssieg bei stark aufspielender Mundenheimer Mannschaft

Von Beginn an bestimmten die Eifelanerinnen das Geschehen, kamen am Ende zu einem Start-Ziel Sieg, der leichter von der Hand ging, als dies im Vorfeld angenommen werden konnte. Kontinuierlich baute die Mannschaft von Trainer Tobias Quary die Führung aus, zog vom 1:3 (5.) über 3:7 (10.) auf 4:9 (11.) davon und jetzt versuchten die Gastgeberinnen mit ihrer Auszeit den Lauf der Gästemannschaft zu stoppen. Doch das Quary-Team blieb unbeeindruckt, überstand die Zeitstrafe gegen Michele Meier und nachdem Irmgartz den Siebenmeter der Gastgeberinnen abwehrte, war es Nele Kappes, die ihre Mannschaft erstmals beim 4:10 (13.) mit sechs Toren in Führung warf. Die Begegnung wurde härter, es setzte Zeitstrafen hüben wie drüben, die Wittlich aber besser verkraftete und das Spiel zunächst über 8:13 (19.) weiter bestimmte. Doch in der Folge kam „Sand ins Getriebe“ der Gästespielerinnen und so musste Quary beim 10:14 (25.) die Auszeit nehmen. Es blieb bis zur Pause eine jetzt ausgeglichen geführte Begegnung, in der Wittlich die vier Tore Führung (13:17) mit in die Kabine nahm.