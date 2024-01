Handball RPS Oberliga Frauen 27./28.1.2024 Heimische Teams in den Favoritenrollen

Ausgangslage: Hiobsbotschaft aus Wittlich: Mehr als ein Jahr kämpfte sich Bina Jöhnk nach ihrer Verletzung zurück. Jetzt wird sie erneut ausfallen und bereits in der kommenden Woche in Koblenz wegen einer Meniskusverletzung operiert. „Das ist unglaublich tragisch. Bina hat sich so lange herangekämpft und war auf dem besten Wege, ein wichtiger Faktor im Team zu werden“, klagt Trainer Tobias Quary, der dennoch seinen Fokus jetzt auf das anstehende Spiel legen muss. Erneut sind die Rollen vor dem Wittlicher Spiel klar verteilt! Die Mannschaft von Trainer Tobias Quary geht gegen die abstiegsgefährdeten Gäste als klarer Favorit in die Begegnung, konnte das Hinspiel mit einem Kantersieg beenden und den Gegner in eigener Halle mit 10:34 deklassierend schlagen. Doch zuletzt überraschten der letztjährige Pfalzmeister und Aufsteiger mit einigen achtbaren Ergebnissen, Schlugen zuletzt den TV Bassenheim mit 22:19 und werden sich auch in Wittlich so teuer wie möglich verkaufen.