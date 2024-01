Handball RPS Oberliga Frauen 27./28.1.2024 Hunsrückerinnen mit verdientem Sieg, der aber deutlicher ausfallen musste - Wittlicherinnen mit Favoritensieg

Die HSG Wittlich wird in souveräner Manier der Favoritenrolle gerecht und kommt gegen die abstiegsgefährdeten Gäste aus Lingenfeld/Schwegenheim zu einem standesgemäßen Sieg. Dabei mussten die Eifelanerinnen auf ihre kranken und verletzten Spielerinnen verzichten. In den Anfangsminuten hielt der Außenseiter in Wittlich noch mit, profitierte aber dabei von den vielen technischen Fehlern und ungenutzten Chancen der Eifelanerinnen. So musste Wittlichs Trainer Tobias Quary beim 5:4 (15.) früh die Auszeit nehmen, doch dann rollte der Eifel-Express. Mit sechs Toren in Folge setzte sich die HSG auf 11:4 (24.) ab und ging mit einer 9-Tore-Führung (15:6) in die Pause. Viel besser dann der Start in den zweiten Spielabschnitt, in dem die Wittlicherinnen über 19:7 (35.) auf 28:9 (46.) davonzogen, um dann den berühmten Gang zurückzuschalten. So gelang den Gästen in der Restspielzeit die Ergebniskosmetik, mehr aber nicht. „Die Gäste spielten gegenüber dem Hinspiel eine verbesserte Abwehr. Die 6:0 Abwehr scheint dem Team besser zu liegen. Wir hatten keine gute Trainingswoche, da einige Spielerinnen verletzt und einige krank waren. Deshalb bin ich heute mit dem Spiel echt zufrieden, obwohl wir in den Anfangsminuten zu viele Fehlwürfe und technische Fehler hatten. Das wurde mit zunehmender Spieldauer besser und wir kamen gut aus der Kabine, zogen klar und deutlich davon, um dann wieder einige Fehler zu machen. Sonst hätten wir noch deutlicher gewinnen können“, meinte Wittlichs Trainer Tobias Quary.