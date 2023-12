Handball RPS Oberliga Frauen 3./4.12.23 Wittlicherinnen haben sich nicht nur gegen die Gastgebermannschaft erfolgreich durchgesetzt

Am Ende steht ein deutlicher und vor allem verdienter Sieg der HSG Wittlich auf der Anzeigetafel in der Sporthalle am Guckenberg in Bodenheim. Im Vorfeld war Wittlichs Trainer Tobias Quary klar, dass seine Mannschaft in Bodenheim nichts geschenkt bekommen sollte und er sollte Recht behalten. Vor allem im ersten Spielabschnitt machten sich die Gäste das Leben lange selbst schwer.