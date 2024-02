Handball RPS Oberliga Frauen 3./4.2.2024 Hunsrück Team kommt mit überragender Hanna Litzenburger zum Kantersieg über Wörth - Wittlich tut sich beim Pflichtsieg in Riegelsberg schwer

Wer geglaubt hatte, dass die Mannschaft nach dem Wechsel den berühmten Gang zurückschalte sollte, sah sich getäuscht. Angetrieben von einer an diesem Abend überragenden Hanna Litzenburger startete das Team so wie in die erste Hälfte, zwang Wörth beim 23:8 (41.) zur erneuten Auszeit und hatte beim 30:10 (49:9 erstmals mit 20 Toren mindestens einen Klassenunterschied deutlich gemacht. Beim Gast scheint man sich mit dem Abstieg aus der Liga bereits abgefunden zu haben, nur so lässt sich der Auftritt an diesem Abend deuten. Am Ende feierten die Wölfinnen einen in dieser Höhe nicht erwarteten 38:15 Erfolg, der Lust auf mehr macht. „Gegen den dezimierten Gast haben wir voll konzentriert und fokussiert unsere Leistung abgerufen. Die Mannschaft war von Beginn an voll dabei und war in Angriff und Abwehr heute sehr konzentriert, schaltete schnell von Abwehr auf Angriff um. Eine runde Sache! Hanna Litzenburger hat heute nicht nur mit ihren 11 Toren überzeugt, sie spielte auch sehr mannschaftsdienlich und war stark in der Deckung. Im Angriff trafen sie zudem gute Entscheidungen. Im Tor hatte Laure Flener ihren Anteil am klaren Erfolg. Ein gutes Verhältnis unserer drei Torhüterinnen ist wichtig und das stimmt bei uns. Jede freut sich für die Andere, wenn sie gute Leistungen zeigt“, lobte HSG coach Maouia.