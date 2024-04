Handball RPS Oberliga Frauen 6.4.24 unerwartet klare Auswärtsniederlage für Hunsrückerinnen

Die Zeitstrafe gegen die Hunsrückerinnen gleich nach dem Wechsel nutzte die TSG, um sich auf 18:14 (34.) abzusetzen und beim 22:14 (39.) war die Begegnung eigentlich durch! 10 Minuten brauchten die Gäste, um in der zweiten Hälfe den ersten Treffer durch Melissa Gräber beim 22:15 (40.) zu markieren, damit war das Spiel früh entschieden. Über 27:17 (46.) schien sich eine unerwartet deutliche Niederlage für die Hunsrückerinnen anzubahnen, die am Ende mit einer klaren Niederlage auch an der Anzeigetafel dokumentiert war.