Handball RPS Oberliga Frauen 9./10.3.2024 Hunsrück HSG will Hinspielerfolg wiederholen - Wittlich mit letztem leichten Aufgalopp bevor die Entscheidungen anstehen?

Ausgangslage: Anfang November entführten die Hunsrückerinnen mit dem 21:26 beide Punkte von den Gästen und wollen auch jetzt vor heimischem Publikum die Zähler in der Hirtenfeldhalle behalten. Gerade einmal zwei Spiele konnten die Gäste in fremden Hallen gewinnen und dass soll auch am Samstag so bleiben. Das Team von Trainer Maouia Ben Maouia tat sich allerdings im Hinspiel lange schwer, lag zur Pause sogar zurück und sicherte sich dann einer starken Schlussviertelstunde den Sieg. „Das war sicher kein einfaches Spiel in Bodenheim, da der Gegner sehr gut in der Abwehr gestanden hat und sehr körperbetont spielte. Sie haben lange mitgehalten“, erinnert sich der Hunsrück Coach.