Handball RPS Oberliga Fraun 16./17.12.23 Hunsrück HSG gelingt die Revanche gegen Haßloch nicht

Nach dem Wechsel ging das Kopf an Kopf Rennen weiter! Die Gäte verteidigten bis 18:19 (42.) ihren knappen Vorsprung, setzten sich dann aber innerhalb von drei Minuten auf 18:22 (45.) ab und noch einmal kämpfte sich das Gastgeberteam auf 21:23 (47.) heran, doch in Überzahl kassierte die Hunsrück HSG zwei Treffer zum 21:25 (50.). Dem vier Tore Vorsprung der Gäste lief das Maouia Team jetzt hinterher und beim 22:26 nahm Maouia die Auszeit. Nach dem 23:28 kämpfte sich das Gastgeberteam noch einmal auf 26:28 heran (56.), kassierte dann per Siebenmeter durch die auffälligste Gästeangreiferin Lucie Krein die Entscheidung zum 26:29 knapp drei Minuten vor dem Ende. „Wir hatten zwei Phasen im Spiel! Zunächst spielten wir mit einer 5:1 Deckung, standen gut im Verband, fanden im Angriff gute Lösungen! Als die Gäste ihre Abwehr auf 6:0 umstellten, leisten wir uns einige Fehlwürfe und technische Fehler und verspielten so die Führung bis zur Pause. Wir waren nach dem Wechsel immer nahe dran, doch wir spielten nicht mit der letzten Überzeugung. Die Gäste waren heute schneller und fitter und das war der Tatsache geschuldet, dass wir etliche angeschlagene und kranke Spielerinnen hatten. In den Schlussminuten versuchten wir es aus der Distanz über Melissa und Caro, doch wir wurden zu hektisch. Bei uns zeigte Lene Flener eine gute Leistung im Tor, vertrat Vanessa glänzend. Doch heute hat uns hinten raus einfach die Luft gefehlt und es wird Zeit, dass wir jetzt zwei Wochen Pause machen. Caro Hahn plagte sich in der zweiten Hälfte noch mit einer Oberschenkelverletzung“, klagte Maouia Ben Maouia.