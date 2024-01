Handball RPS Oberligist Wittlich beim Dreikönigsturnier in Bühl RPS Oberligist HSG Wittlich nimmt am traditionellen Internationalen Dreikönigs-Turnier der SG Kappelwindeck/Steinbach in der Bühler Großsporthalle am Sonntag, 7.1.2024 teil

Als sportlicher Leckerbissen gilt das Dreikönig-Turnier der SG Steinbach/Kappelwindeck am Sonntag in der Großsporthalle Bühl. Über 25 Jahre wir dieses hochkarätige Turnier, anfangs noch als Turnier der Auswahlteams -nun als top besetztes Frauenhandball-Turnier in Eigenregie des Vereins organisiert. Neben dem Team der SG Frauen, sowie weiteren Drittliga-Teams, sowie dem RPS Oberliga Team aus Wittlich, nimmt schon traditionell auch die Schweizer Jugend-Nationalmannschaft wieder teil. Das Teilnehmerfeld wird erstmals auch durch einen hochkarätigen Zweitligisten komplettiert. Die Mannschaft von FA Göppingen steht derzeit als Tabellenführer kurz vor der Rückkehr in die 1.Bundesliga und bereitet sich in Bühl auf die entscheidenden Spiele der Rückrunde vor, wobei Stephi Elies (früher SG) inzwischen als Stammspielerin eine wichtige Größe bei den Schwäbinnen darstellt. Hochklassiger Frauen-Handball dürfte also garantiert sein. Die Vorrundenspiele in 2 Gruppen finden von 9-14.30 h statt, die Finalspiele ab 15 h – 18 h.