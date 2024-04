Handball RPS Oberlliga Frauen 19.4.24 HSG Wittlich meldet ersten Neuzugang

HSG-Trainer Tobias Tobias Quary schätzt am ersten Neuzugang für die neue Saison vor allem die Torgefahr: „Mit Jana Clever gewinnen wir eine Spielerin, die in den letzten Jahren in der Rheinlandliga stets zu den Besten zählte. Jana wird uns mit ihrer Fähigkeit, Tore aus der zweiten Reihe zu erzielen, im Rückraum verstärken. Der Sprung von der Rheinland- in die neue Regionalliga ist sicherlich groß, jedoch traue ich Jana dies definitiv zu, insbesondere in Kombination mit einer intensiven Vorbereitung. Auch menschlich fügt sie sich hervorragend in unser aktuelles Mannschaftsgefüge ein. Die Tatsache, dass Jana bereits in ihrer Jugendzeit für die HSG aktiv war, rundet diese Verpflichtung ab.“