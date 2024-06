Handball Frauen Regionalligist HSG Wittlich in die Saisonvorbereitung gestartet HSG Wittlich setzt auf den eigenen Nachwuchs

Zum anderen verlor die Mannschaft aus beruflichen oder studienbedingten Gründen drei Leistungsträgerinnen mit Nele Kappes, Annika Bach und Natasha Lerche, deren Lücken in der kommenden Saison nur schwer zu schließen sein werden. „Qualitativ haben wir sicherlich an Substanz gegenüber der letzten Saison verloren, aber wir gehen unseren Weg weiter, bauen talentierte Talente aus unserem Jugendbereich ein und setzen hier auf unsere Eigengewächse mit DHB Auswahlspielerin Charlotte Listner, Emilia Sibi, Anna Schönhofen und Mia Plohmann. Die Talentförderung der letzten Jahre im weiblichen Jugendhandball im Rheinland trägt erfreuliche Früchte, was die steigende Zahl der Spielerinnen aus unserer Region im RLP Kader zeigt, die sich dort mit starken Leistungen präsentieren. Wir sind fest entschlossen, unseren vielversprechenden Nachwuchstalenten die Möglichkeit zu bieten, sich im leistungsorientierten Damenbereich weiterzuentwickeln und zu etablieren. Wir wollen eine nachhaltige Struktur schaffen, indem wir junge Leistungssportlerinnen ausbilden und nahtlos in den Seniorenbereich integrieren. Das lässt sich nach den bisherigen Trainingserkenntnissen gut an,“ sagt Quary, der dabei auf die ersten drei Vorbereitungswochen schaut, in der viel an Taktik und in Kleingruppen gearbeitet wurde und in denen sich die B-Jugendlichen mit guten Leistungen empfahlen.