RPS Oberliga der Frauen gestartet Hunsrück HSG setzt sich nach torreichem Spiel verdient gegen Köllertal durch

Gelungener Einstand für den neuen HSG Coach Maouia Ben Maouia, der mit seiner Mannschaft der Favoritenrolle gegen die HF Köllertal gerecht wurde und einen „Start-Ziel“ Sieg einfuhr. Die Hunsrücker Wölfe kamen gut aus den Startlöchern, führte schnell mit 4:1 (7.), doch dann lief nicht mehr viel im Gastgeberspiel zusammen und die Gäste glichen beim 5:5 (10.) erstmals aus. Angetrieben vom treffsicheren Neuzugang Jule Kappes gelang den Hunsrückerinnen die drei Tore Führung beim 8:5 (17.), die in der Folge über 12:7 (20.) ausgebaut wurde. Die fünf Tore-Führung verteidigten die Gastgeberinnen bis 15:10 (26.), lagen zur Pause in einer fair geführten Begegnung deutlich mit 19:13 in Führung. Das Maouia-Team kam hellwach aus der Kabine, zwang die Gäste beim 23:14 in der 36. Minute zur frühen Auszeit im zweiten Spielabschnitt. Mit ihrem Siebenmetertreffer sorgte Melisssa Gräber beim 24:14 für die erste 10-Tore-Führung im Spiel! Noch einmal stemmte sich der Gast gegen die sich anbahnende klare Niederlage, verkürzte nach dem 26:16 (41.) mit drei Toren in Folge auf 26:19 (44.), ehe Ann Katrin Molz mit ihrem Treffer den Lauf der Gäste stoppte. Es blieb in der Folge ein offener Schlagabtausch, bei dem die Hunsrückerinnen ihren klaren Vorsprung jetzt verteidigten und sich nach einem torreichen Spiel dank einer überzeugenden Angriffsleistung mit 41:30 klar durchsetzten. „Es war in den Anfangsminuten ein Spiel auf Augenhöhe, dann konnten wir uns etwas gegen einen nie aufgebenden Gegner absetzen. In der Abwehr habe ich einige gute Aktionen meiner Mannschaft gesehen. Köllertal versuchte im Spielverlauf mit einer und teilweise zwei Manndeckungen unseren Spielfluß zu stören, doch die Mädels hatten immer die richtigen Lösungen gefunden. Fast alle Spielerinnen haben ihre Spielanteile bekommen und wir haben eine gute Trefferverteilung“, lobte der neue HSG Coach.