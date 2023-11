Spitzenspiel steigt in Wittlich Wittlicherinnen prüfen den verlustpunktfreien Tabellenführer aus Ketsch/Friesenheim und Hunsrück HSG erwartet die bisherigen Wundertüte der Liga

Ausgangslage: Mit 12:6 Punkten belegen die Gäste den vierten Tabellenplatz, das Hunsrück Team liegt auf Platz 6 der Tabelle mit 12:7 Punkten. Es geht eng zu in der Liga und scheinbar, kann fast jede Mannschaft die andere schlagen. So kommt der Begegnung des Teams von Trainer Maouia Ben Maouia richtungsweisender Charakter zu. Die Gewinnerinnen bleiben im oberen Mittelfeld an der Tabellenspitze dran, die Verliererinnen werden sich vorerst mit dem Mittelfeldplatz abfinden müssen. Die Gäste belegten in der vergangenen Saison Platz 7, hätten durchaus besser dastehen können, doch sieben Niederlagen in Serie über die Winterpause hinweg, machte der SG ein Strich durch die Rechnung. Ziel der Gäste in dieser Saison ist es, möglichst schnell Punkte zu sammeln, um nicht ins untere Drittel und damit in die Abstiegszone abzurutschen. Der Kader der Gäste ist nach den Abgängen von Celine Bauchhenß, Nele Graf, Fabienne Schmuck und Christina Völker etwas verkleinert. Zudem werden in der laufenden Runde Milena Faath und Mona Reichling nicht zur Verfügung stehen. Erfreulich dagegen ist die Rückkehr aus der Babypause von Julia Sefrin und Linda Schmidt. Zu den Neuzugängen diese Runde zählen Lisa Motz und Anna-Lena Seibel. Lisa bringt eine enorme Ruhe und taktisches Spielverständnis mit. Zudem ist sie selbst torgefährlich. Anna-Lena bringt eine enorme Schnelligkeit und Abschlusssicherheit mit. „Diese Schnelligkeit brauchen wir dieses Jahr ebenfalls wie die Ruhe und Struktur, um zum einen wieder schnellere und einfachere Tore zu erzielen, aber auch mehr Kontrolle im Angriffsspiel zu erhalten. Zudem waren wir letzte Saison zwar eine der besten Abwehrreihen, haben uns aber dafür zu wenig belohnt. Daran wurde in der Vorbereitung gearbeitet, um schneller aus der kompakten Abwehr ins Tempospiel zu kommen“, erklärt Trainer Christoph Morio. Im Saisonauftaktspiel kam die Mannschaft in Wittlich unter die Räder (27:12), und man musste sich in heimischer Halle der TSG Mainz-Bretzenheim II geschlagen geben musste. Überraschend brachte die Mannschaft dem Tabellenzweiten Budenheim die bislang einzige Niederlage bei und das in deren Halle Mitte Oktober. Zuletzt musste man sich allerdings überraschend zuhause dem VTV Mundenheim geschlagen geben. Man darf also gespannt sein, welches Gesicht die Gäste am Samstagabend in Sohren zeigen werden.