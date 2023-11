RPS Oberliga Frauen 11/12.11.23 unnötige Heimniederlage der Hunsrück HSG

Ohne die etatmäßige Torfrau Vanessa Gerken mussten die Hunsrückerinnen ihr Heimspiel gegen die SG OBZ bestreiten. Völlig ausgeglichen bei wechselnden Führungen verliefen die Anfangsminuten, doch dann legten die Gäste erstmals beim 13:16 (27.) drei Tore vor, setzten sich bis zur Pause sogar auf 14:18 ab! Nach dem Wechsel verteidigten die Gäste ihre Vorsprung über 15:20 (34.) bis 19:20 (40.). Die Zeitstrafe gegen Jule Kappes stoppte die Aufholjagd der Hunsrückerinnen, die jetzt drei Treffer in Folge einstecken mussten und erneut dem klaren Vorsprung der OBZlerinnen über 19:23 (45.) hinterherliefen. Beim 20:25 (51.) nahm HSG Coach Maouia Ben Maouia die Auszeit und versuchte seine Mannschaft auf die Schlussminuten vorzubereiten. Doch näher als zwei Tore kam das Maouia Team nicht mehr an die Gäste heran, die über 24:26 und 26:28 (55.) in die Schlussminuten gingen. Es wurde jetzt ein offener Schlagabtausch, beim 29:29 in der 58. Minute stand die Halle Kopf. Die Auszeit der Gastgeberinnen zwei Minuten vor dem Ende sollten dann das Herzschlagfinale einläuten! Am Ende stand mit 29:30 der Auswärtssieg der Gäste auf der Anzeigetafel und der Frust der Gastgeberinnen war verständlich. Nach der Auszeit hatte die Mannschaft die Chance, den Treffer vorzulegen, scheiterte aber mit einer klaren Chancen am gegnerischen Keeper und nach der Auszeit der Gäste war es Larissa Freund, die den umjubelten Siegtreffer 19 Sekunden vor dem Abpfiff markierte. „Erneut sind wir zu spät aufgewacht, haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt, standen überhaupt nicht gut in der Abwehr und hatten keine Torhüterleistung. So gelang den Gästen die klare Halbzeitführung. Nach dem Wechsel haben wir kämpferisch zugelegt, aber das war immer noch nicht optimal. Im Tor steigerte sich jetzt Laure Flener, doch unsere Trefferquote blieb katastrophal. Immer wieder scheiterten wir an der gegnerischen Torfrau, so auch in den Schlusssekunden. Ein Remis wäre heute durchaus drin gewesen“, klagte der HSG Coach.