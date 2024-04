RPS Oberliga Frauen 12.4.24 Hunsrückerinnen verlieren wichtige Spielerinnen und Co-Trainer

Carolin Hahn wechselt von dem Oberliga Team zu der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim e.V. in die 1. Damenmannschaft. Nachdem Caro 2021 von ihrem Heimatverein dem SSV Meisenheim in den Hunsrück wechselte, spielte sie im Trikot der HSG Hunsrück in der RPS-Oberliga sowie eine Saison in der 3. Bundesliga.