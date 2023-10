Spitzenspiel steigt im Hunsrück Verfolgerduell für Wittlich in Haßloch - Hunsrück HSG erwartet die bislang verlustpunktfreie FSG Ketsch/Friesenheim II

Ausgangslage: Das Spitzenspiel des Wochenendes steigt in der Hirtenfeldhalle in Kleinich, wo das Team von Trainer Maouia Ben Maouia auf den bislang ungeschlagenen Tabellenführer aus Ketsch/Friesenheim II trifft. Die Gäste-Mannschaft gilt als Meisterschaftsfavorit in dieser Saison und wird bislang diesen Erwartungen gerecht! Doch es ist die letzte Saison der TSG Ketsch/Friesenheim, in die die Mannschaft ohne große Veränderungen gestartet ist. Vier Spielerinnen haben den Verein verlassen, drei Spielerinnen rückten aus der Jugend auf. Trainer Eyub Erden freut sich, dass der Kern der Mannschaft zusammengeblieben ist. Wie gut die Mannschaft vorbereitet in die Saison ging, beweisen die Siege gegen Drittligamannschaften. Ziel des Teams ist es, erneut oben mitzuspielen und besser abzuschließen als letzte Saison, in der die Mannschaft Platz 3 belegte. Doch die Liga ist nach Ansicht des Gästetrainers in dieser Saison noch stärker geworden, da Wittlich mit seinem fast kompletten Drittligakader dazu kam, Budenheim, Haßloch und die HSG Hunsrück sich gut verstärkt haben. Die TSG Friesenheim/Ketsch ging eingespielter in die neue Saison als im Vorjahr, hat sich zum einen mit den Jugendspielerinnen sowie mit Jana Stolle (Mainz-Bretzenheim) und Lea Unterfrauner aus Biberach verstärkt. Die Spielweise hat die Mannschaft umgestellt, will in der Deckung aggressiver zu Ballgewinnen kommen, um so mehr leichte Tore zu erzielen. Bleibt also abzuwarten, ob die TSG Ketsch/Friesenheim, die als rheinübergreifende Spielgemeinschaft nur noch auf dem Papier besteht und sich am Ende der Saison trennen wird, am Ende ganz vorne dabei sein kann. Im Hunsrück muss das Erden Team sicherlich seine Bestleistung abrufen, will man die Punkte aus der Hirtenfeldhalle entführen. Doch die Voraussetzungen für dieses Spiel sind bei den Hunsrückerinnen alles andere als gut. „Die Trainingsbeteiligung in dieser Woche ist im Keller“, klagt Hunsrück Coach Maouia Ben Maouia.